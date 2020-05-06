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Виллиан после разговора с Моуринью уже на пути в Тоттенхэм

Виллиан после разговора с Моуринью уже на пути в Тоттенхэм
16:54 Сегодня Телеграф ua-football.com

Новости спорта:Об этом он рассказал наставнику шпор Жозе Моуринью.

Форвард лондонского "Челси" Виллиан может продолжить карьеру в "Тоттенхэм Хотспур".

Как пишет журналист Ричард Киз, бразилец сказал главному тренеру "шпор" Жозе Моуринью, что согласен перейти в его команду.

"Виллиан — ещё один игрок, который уже говорил с Моуринью. Он на пути в "Тоттенхэм", — приводит слова Киза Daily Express со ссылкой на эфир телеканала beIN Sports.

Напомним, что Виллиан мог перейти в "Тоттенхэм" в 2013 году, когда уходил из махачкалинского "Анжи". Форвард даже прошёл медицинское обследование в расположении "шпор", но затем его перехватил "Челси", который тем летом вновь возглавил Моуринью. Позже португальский специалист пытался приобрести бразильца, когда тренировал "Манчестер Юнайтед".

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Контракт Виллиана с "Челси" рассчитан до 30 июня 2020 года. Стороны не сумели договориться о продлении сотрудничества.

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Виллиан, ФК Тоттенхэм, ФК Челси, Футбол.
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