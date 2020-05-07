Скачать
Четверг, 07.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
WBC предложил схему удаленного судейства
WBC предложил схему удаленного судейства
Пауло Дибала вылечился от коронавируса
Пауло Дибала вылечился от коронавируса
Известный итальянский нападающий объявил о завершении карьеры
Известный итальянский нападающий объявил о завершении карьеры
Динамо "подожгло" траву на домашнем стадионе
Динамо "подожгло" траву на домашнем стадионе

Юрген Клопп отказался от сборной за океаном

Юрген Клопп отказался от сборной за океаном
07:26 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп мог возглавить национальную команду Мексики, сообщает AS.

По данным источника, в 2015 году, после того как Клопп покинул «Боруссию», ему поступило предложение возглавить сборную Мексики. Однако специалист ответил отказом, поскольку хотел получить работу в АПЛ.

Клопп возглавляет «Ливерпуль» с 2015 года. Под его руководством команда выиграла Лигу чемпионов и в предыдущем сезоне финишировала на втором месте в чемпионате Англии. Контрактное соглашение специалиста с клубом рассчитано до 2024 года.

«Ливерпуль», набрав 82 очка в 29 матчах, возглавляет турнирную таблицу английской Премьер-лиги.

Бойко рассказал о ситуации с зарплатами в Динамо

На сегодняшний день футбольный сезон в чемпионате Англии приостановлен из-за пандемии коронавируса.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

УЕФА, ФИФА, ФК Ливерпуль, Сборная Мексики, Юрген Клопп.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Беллью рассказал о силе удара Усика
02 Экс-соперник Усика: Тайсон Фьюри знает, что я его уничтожу
03 Вратарь Баварии закрутил роман с 19-летней гандболисткой
04 УЕФА определился с датой проведения четвертьфинала ЛЧ Ювентус - Лион
05 Вукоевич: Знаю, Шахтер нас тогда боялся сильно
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь