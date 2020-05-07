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"Донбасс Арена" представляет Украину на звание лучшего стадиона мира

"Донбасс Арена" представляет Украину на звание лучшего стадиона мира
10:47 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости спорта:"Донбасс Арена" претендует на звание лучшего стадиона мира.

Объявлены претенденты на звание лучшего стадиона мира по версии авторитетного испанского издания Marca.

В голосовании принимают участие 40 арен, среди которых "Уэмбли", "Энфилд", "Стэмфорд Бридж", "Сантьяго Бернабеу", "Камп Ноу", "Парк-де-Пренс", "Сан-Сиро", "Альянц Арена", "Маракана" и другие.

От Украины представлена донецкая "Донбасс Арена", принимавшая матчи чемпионата Европы по футболу 2012 года.

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С лета 2014 года 52-тысячный спорткопмплекс футбольного клуба "Шахтер" официально не используется, находясь на неподконтрольной Украине оккупированной территории Донбасса.

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Донбасс Арена, УПЛ, Стадион, УАФ.
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