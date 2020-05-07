Рома нашла замену Мхитаряну в России

Новости спорта:Россиянин — альтернатива Генриху Мхитаряну.

Рома заинтересована в услугах полузащитника Локомотива Алексея Миранчука.

24-летний россиянин может присоединиться к Джаллоросси, если Генрих Мхитарян покинет столичный клуб по окончании аренды из Арсенала в конце июня.

В Лондоне предположительно готовы расстаться с Генрихом за 10 миллионов фунтов.

Миранчук — воспитанник Локомотива, за который забил 9 голов и отдал 5 результативных передач в 24 матчах команды во всех турнирах.

Чемпионат Италии приостановлен из-за пандемии COVID-19. Команда Паулу Фонсеки занимает пятое место в турнирной таблице.