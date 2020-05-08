Сегодня Барселона возобновляет тренировки

Вчера игроки «Барселоны» прошли тесты на коронавирус: положительных результатов не обнаружили.
После этого каталонцы получили разрешение на возобновление тренировок. Команда начнет работать уже в пятницу, 8 мая.
Игроки «Барселоны» будут заниматься индивидуально на полях тренировочной базы клуба и придерживаться всех правил безопасности.
Игроки будут приезжать уже в тренировочной экипировке и после тренировок сразу уезжать домой, не посещая раздевалку.
Точная дата возобновления сезона в Испании пока что не известна.