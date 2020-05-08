Пять футболистов в Испании сдали положительный тест на коронавирус

Новости спорта:Фамилии зараженных не называются.

Игроки испанских клубов Примеры и Сегунды в среду и четверг сдавали тесты на коронавирус до того, как им разрешат вернуться к тренировкам перед возможным возобновлением сезона.

Официальной информации пока нет, но испанское агентство RAC1 сообщает, что среди всех футболистов двух дивизионов коронавирус выявили у 5 игроков.

Три из них представляют Примеру и двое из Сегунды. Ни названия клубов, ни фамилии не публикуются.

Ранее Бундеслига провела тестирование всех игроков двух дивизионов, выявив 10 случаев коронавируса. Это не помешало принять решение о возобновлении сезона 16-го мая.