Легенда Ливерпуля обвинил Фергюсона в работе с судьями

Новости спорта:Экс-защитник «Ливерпуля» - о причинах спада в «Манчестер Юнайтед»

Легендарный экс-защитник "Ливерпуля" Джейми Каррагер во время прямого эфира Sky Sports с экс-игроком "Манчестер Юнайтед" Гари Невиллом обвинил экс-наставника "Красных дьяволов" Сэра Алекса Фергюсона в работе с судьями:

Джейми Каррагер: "Как ты считаешь, Гари, причина, по которой "Манчестер Юнайтед" сдал, состоит в том, что Фергюсон больше не давит на судей? Я сейчас абсолютно серьезно".

Гари Невилл: "Я считаю, что твои слова - это клевета. Ты говоришь, что "Манчестер Юнайтед" выигрывал чемпионские титулы, просто покупая судей".

Джейми Каррагер: "А как еще объяснить падение с первого на седьмое или восьмое место, когда у вас больше нет тренера, который запугивает судей?".

За свою перепалку Каррагер и Невил получили предупреждение от Sky Sports.

Фергюсон возглавлял "Манчестер Юнайтед" с 1986 по 2013 годы и выиграл с клубом 13 чемпионских титулов в АПЛ.