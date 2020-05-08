Де Лигт: Ювентус сильнее всех в Италии, но для победы в Серии А этого мало

Новости спорта:Защитник Ювентуса Маттейс де Лигт оценил шансы своей команды на очередной титул.

Маттейс де Лигт не уверен, что Ювентус станет чемпионом, но постарается сделать для этого все возможное.

"Ювентус, вне всякого сомнения, сильнейшая команда Италии, – цитирует голландца Tuttosport. – Естественно, никакой другой задачи, кроме как завоевания чемпионского титула, перед нами стоять не может. Но для того, чтобы стать чемпионом, иногда мастерства не достаточно, порой нужна удача. Могу лишь гарантировать, что мы сделаем все, что будет зависеть от нас".

В настоящий момент Ювентус возглавляет турнирную таблицу Серии А, опережая на одно очко Лацио.