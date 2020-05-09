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Мальдини: Я могу работать директором только в Милане

Мальдини: Я могу работать директором только в Милане
09:46 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:Экс-защитник высказался о преданности клубу.

Директор Милана Паоло Мальдини заявил, что не станет работать в каком-либо другом клубе, кроме "россонери".

"Я буду работать только в качестве директора в Милане, я не буду делать это где-то еще. Как директор, вы должны быть на вершине всех процессов".

Также Мальдини высказал свое мнение о вопросе касательно возобновления чемпионата Италии.

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"Мы должны быть осторожны, но отказ от возобновления был бы катастрофой во всех смыслах. Франция была неправа, что сразу остановила свой футбол, но мы примем вердикт правительства", — сказал Мальдини.

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ФК Милан, Футбол, Новости футбола, Паоло Мальдини.
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