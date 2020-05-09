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Верратти может помочь в трансфере Тонали в ПСЖ

Верратти может помочь в трансфере Тонали в ПСЖ
10:15 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:Парижане хотят видеть итальянского хавбека в своих рядах.

В будущее трансферное окно ПСЖ хочет составить конкуренцию итальянским грандам в гонке за полузащитника Брешии Сандро Тонали, сообщает Le10Sport.

По данным источника, парижане считают, что способствовать переходу молодого хавбека в Париж может полузащитник команды Марко Верратти, который поддерживает связь с игроком.

В текущем сезоне Тонали провел 24 поединка в футболке "ласточек", отличившись одним голом и пятью ассистами.

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Ранее сообщалось, что в услугах итальянского футболиста всерьез заинтересован Интер, который намерен опередить всех конкурентов.

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ФК ПСЖ, Марко Верратти, Футбол, Новости футбола, ФК Брешия, Сандро Тонали.
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