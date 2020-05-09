Турецкие гранды следят за экс-нападающим Динамо

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13:11 Сегодня Телеграф sport.ua

Новости спорта:Браун Идейе может продолжить карьеру в турецкой Суперлиге

Форвард греческого "Ариса" Браун Идейе, известный украинским болельщикам по выступлениям в составе киевского "Динамо", в ближайшее трансферное окно может перейти в "Галатасарай" или "Фенербахче".

Оба турецких гранда проявляют активный интерес к 31-летнему бомбардиру, контракт которого с "Арисом" истекает 30 июня.

В текущем розыгрыше чемпионата Греции на счету Идейе 7 голов и 1 результативная передача в 19 матчах.

Ранее сообщалось, что Браун Идейе может продолжить карьеру в английском "Ноттингем Форест".

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Напомним, за "Динамо" Идейе играл с 2011 по 2014 год, проведя 107 матчей и забив 45 голов.

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ФК Фенербахче, ФК Галатасарай, Футбол, Браун Идейе, Новости футбола.
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