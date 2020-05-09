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Кьеллини назвал двух главных плохишей в футболе

Кьеллини назвал двух главных плохишей в футболе
14:12 Сегодня Телеграф ua-football.com

Новости спорта:Джорджо Кьеллини сделал неожиданный выбор.

Защитник сборной Италии и туринского Ювентуса Джорджо Кьеллини в интервью La Repubblica назвал двух футболистов, которых считает отморозками.

"Балотелли — негативный человек, без уважения к команде. Он меня подводил. Это было во время Кубка Конфедераций против Бразилии в 2013 году. Проявил неуважение к команде и ничем не помог.

Был еще один парень, который заслуживает называться отморозком - Фелипе Мело. Не терплю людей, которые не уважают окружающих и постоянно хотят быть плохишами.

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Скажутся ли эти слова на следующей встрече с ними? У меня нет злобных намерений", - признался Кьеллини.

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ФК Ювентус, Серия А, Футбол, Джорджо Кьеллини, Новости футбола.
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