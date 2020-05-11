Чемпионат Испании хотят возобновить в один день с английским

Новости спорта:Хавьер Тебас рассказал о планах чемпионата.

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас рассказал о планах возобновить сезон в Примере и Сегунде уже через месяц, несмотря на пандемию коронавируса.

«Я не могу точно сказать, когда сезон возобновится. Это в большей мере зависит от решений правительства, однако мы хотим снова играть с 12-го июня».

«Но будем смотреть, какая ситуация с вирусом и что решат власти», - сказал Тебас.

Сообщается, что клубам Примеры уже разослали письма, где предварительно согласована дата рестара 12-го июня, а к полноценным тренировкам команды должны приступить 18-го мая.