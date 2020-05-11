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Игрок Барселоны: Для нас было бы ужасно получить такое чемпионство

Игрок Барселоны: Для нас было бы ужасно получить такое чемпионство
13:56 Сегодня Телеграф sport.ua

Новости спорта:Игрок все же надеется доиграть чемпионат

Защитник «Барселоны» Жерар Пике не хотел бы получить титул Ла Лиги, если команды не смогут доиграть чемпионат Испании и придется определять лучшего по итогам 27 туров.

«Я понимаю желание руководства Ла Лиги закончить сезон, ведь многое поставлено на карту. Кроме того, для нас было бы ужасно получить такое чемпионство, хотя мы лидируем в таблице».

«Руководство Лиги держит нас в курсе ситуации, мы постоянно общаемся. Многие игроки боятся, но нужно придерживаться правил и протокола безопасности», - сказал Пике.

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ФК Барселона, Ла Лига, Чемпионат, Жерар Пике.
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