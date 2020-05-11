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Наставник Динамо: Милевский – ведущий игрок, но не хотелось бы зависеть от одного игрока

Наставник Динамо: Милевский – ведущий игрок, но не хотелось бы зависеть от одного игрока
14:34 Сегодня Телеграф Трибуна Фото: ФК Динамо Брест

Новости спорта:Сергей Ковальчук не хотел бы зависеть от одного футболиста.

Тренер «Динамо» Брест Сергей Ковальчук согласен с тем, что украинский форвард Артем Милевский является ведущим игроком, от которого зависят результаты команды.

«Милевский? Нет, ну понятное дело, что зависит. Артем – ведущий игрок, но не хотелось бы в идеале зависеть от одного игрока. Хотелось бы что-то где-то поменять, подстроить. Но сейчас не можем. Поэтому как Артем сыграл – спасибо ему. Достаточно качественно и агрессивно у ворот соперника», – сказал Ковальчук.

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В воскресенье Артем помог команде обыграть «Динамо» Минск.

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Сборная Украины, Артем Милевский, ФК Динамо (Брест), Чемпионат Беларуси.
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