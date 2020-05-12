Малиновский взял на тренировку Аталанты жену и дочь (Фото)

27-летний украинский полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский приехал на тренировку своей команды в компании жены Роксаны и дочери Оливии.
«Сопровождала папочку на тренировку впервые с Оливией», — написала Роксана в Instagram.
Ранее в Италии был ослаблен карантинный режим, введенный из-за пандемии коронавирусной болезни COVID-19.
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Accompanied daddy to training for the first time with Olivia
В текущем сезоне Малиновский провел за «Аталанту» 31 матч во всех турнирах, где забил 5 мячей и отдал 3 результативные передачи.