Дело Беседина завершено

УЕФА оставил в силе решение о годичной диквалификации нападающего Динамо Артема Беседина за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщила пресс-служба организации.
У футболиста была возможность подать апелляцию в Спортивный арбитражный суд, однако Беседин этим правом не воспользовался.
Таким образом, украинца отстранили от футбола на год. Срок действия санкции начинается с 19 декабря 2019 года.
Напомним, что Беседин провалил допинг-тест после матча Лиги Европы против Мальме, который состоялся в ноябре прошлого года.
Ранее сообщалось, что форвард продлил контракт с Динамо, несмотря на скандал.