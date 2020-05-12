Дело Беседина завершено

Новости спорта:Форварда на год отстранили от футбола.

УЕФА оставил в силе решение о годичной диквалификации нападающего Динамо Артема Беседина за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщила пресс-служба организации.

У футболиста была возможность подать апелляцию в Спортивный арбитражный суд, однако Беседин этим правом не воспользовался.

Таким образом, украинца отстранили от футбола на год. Срок действия санкции начинается с 19 декабря 2019 года.

Напомним, что Беседин провалил допинг-тест после матча Лиги Европы против Мальме, который состоялся в ноябре прошлого года.

Ранее сообщалось, что форвард продлил контракт с Динамо, несмотря на скандал.