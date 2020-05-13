Эмери может вернуться в Валенсию

Новости спорта:Он тренировал Лос Чес с 2008 по 2012 год.

Валенсия может рассмотреть вариант с приглашением на пост главного тренера Унаи Эмери.

Нынешний наставник левантийцев Альберт Селадес пока не убедил руководство клуба в необходимости продлить заканчивающийся в 2021 году контракт.

Эмери хорошо известен по работе с Валенсией с 2008 по 2012 год. Под его руководством Лос Чес трижды финишировали на третьем месте в Примере.

Испанец находится без работы с ноября прошлого года, после увольнения из Арсенала. Канониров Эмери тренировал с лета 2018 года.

После 27 туров Валенсия занимает седьмое место в чемпионате Испании. От зоны Лиги чемпионов команда Селадеса отстает на 4 очка.