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Эмери может вернуться в Валенсию

Эмери может вернуться в Валенсию
10:57 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта:Он тренировал Лос Чес с 2008 по 2012 год.

Валенсия может рассмотреть вариант с приглашением на пост главного тренера Унаи Эмери.

Нынешний наставник левантийцев Альберт Селадес пока не убедил руководство клуба в необходимости продлить заканчивающийся в 2021 году контракт.

Эмери хорошо известен по работе с Валенсией с 2008 по 2012 год. Под его руководством Лос Чес трижды финишировали на третьем месте в Примере.

Испанец находится без работы с ноября прошлого года, после увольнения из Арсенала. Канониров Эмери тренировал с лета 2018 года.

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После 27 туров Валенсия занимает седьмое место в чемпионате Испании. От зоны Лиги чемпионов команда Селадеса отстает на 4 очка.

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ФК Валенсия, Унаи Эмери, Ла Лига, Примера.
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