Игрок Фиорентины Касерес сдал положительный тест на коронавирус

Новости спорта:Всего в клубе шестеро зараженных.

Защитник Мартин Касерес — один из трех футболистов Фиорентины, сдавших положительный тест на коронавирус на прошлой неделе.

Информацию о заражении уругвайца подтверждают южноамериканские и испанские источники. Сам игрок не испытывает никаких симптомов болезни.

В начале мая Фиорентина сообщила о шести положительных тестах на COVID-19 среди сотрудников клуба.

Чемпионат Италии был приостановлен из-за пандемии коронавируса в начале марта. Решение о возобновлении сезона на Апеннинском полуострове примут на следующей неделе.