Атлетико потеряет сотни миллионов евро от карантина

Новости спорта:Как и многие другие клубы, "матрасники" стали жертвой финансового кризиса.

Бюджет мадридского Атлетико в следующем году серьезно сократится из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает AS.

По информации источника, по самым оптимистичным прогнозам клуб потеряет около 100 млн евро в следующем сезоне.

Если же "матрасникам" не удастся попасть в групповой этап Лиги чемпионов, то клуб лишится примерно 200 миллионов евро.

Причиной сокращения бюджета Атлетико стала пандемия коронавируса, парализовавшая деятельность многих чемпионатов и футбольных клубов.

Ранее сообщалось, что Ла Лига определила дату возобновления сезона.