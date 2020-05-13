Атлетико потеряет сотни миллионов евро от карантина

Бюджет мадридского Атлетико в следующем году серьезно сократится из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает AS.
По информации источника, по самым оптимистичным прогнозам клуб потеряет около 100 млн евро в следующем сезоне.
Если же "матрасникам" не удастся попасть в групповой этап Лиги чемпионов, то клуб лишится примерно 200 миллионов евро.
Причиной сокращения бюджета Атлетико стала пандемия коронавируса, парализовавшая деятельность многих чемпионатов и футбольных клубов.
Ранее сообщалось, что Ла Лига определила дату возобновления сезона.