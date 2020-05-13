Дело FA против ФИФА по поводу трансферного бана Челси рассмотрят в июне

Новости спорта:CAS рассмотрит жалобу ФА 26 июня.

Жалоба Футбольной ассоциации Англии (FA) против ФИФА по поводу трансферного бана Челси будет рассмотрена в CAS 26 июня.

В феврале прошлого года Синие и FA были наказаны за нарушения, связанные с регистрацией несовершеннолетних игроков.

Изначально Челси получил запрет на регистрацию новых футболистов в течение двух трансферных окон, но после удовлетворения апелляции лондонского клуба срок был уменьшен до одного регистрационного периода.

Штраф Футбольной ассоциации с учетом апелляции составил 290 тысяч фунтов стерлингов.