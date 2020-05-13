СМИ: Ковалец стал новым тренером Черноморца

Новости спорта:Моряки произвели перестановку на тренерской должности.

Сергей Ковалец стал новым главным тренером Черноморца, информирует телеканал Футбол 1.

Бывший наставник Оболонь-Бровар уже подписал соглашение с одесским клубом и в ближайшее время должен сформировать свой штаб.

На этом посту 51-летний специалист сменил Остапа Маркевича, который руководил "моряками" последние полгода.

Черноморец уже вышел из карантинной паузы и начал подготовку на своей базе в Совиньоне. На данный момент "черно-синие" занимают 10-ю строчку в турнирной таблице Первой лиги, отставая от лидирующего Руха на 17 очков.