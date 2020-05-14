Скачать
Четверг, 14.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
UFC Fight Night 171: результат главного боя
UFC Fight Night 171: результат главного боя
Беленюк хочет быть судьей в бою Усика с хейтерами
Беленюк хочет быть судьей в бою Усика с хейтерами
Сезон в футзальной Экстра-лиге будет завершен досрочно
Сезон в футзальной Экстра-лиге будет завершен досрочно
Назван лучший баскетболист в истории НБА
Назван лучший баскетболист в истории НБА

Симеоне: Месси вышел из скорлупы совсем недавно, они с Марадоной могли бы играть

Симеоне: Месси вышел из скорлупы совсем недавно, они с Марадоной могли бы играть
09:10 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Симеоне уверен, что Лионель Месси и его знаменитый соотечественник Диего Марадона вполне могли бы выступать в одной команде.

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне выразил мнение, что нападающий «Барселоны» Лионель Месси и его знаменитый соотечественник Диего Марадона вполне могли бы выступать в одной команде.

«Один из них – машина для набора очков. Я постоянно страдал из-за него в последние годы. Второй – олицетворение аргентинского футбола. Похоже, Месси вышел из скорлупы совсем недавно, у Диего никогда не было с этим проблем. Думаю, они могли бы играть вместе», — приводит слова Симеоне RTBF.

Известный боксер хочет провести турнир легенд с участием братьев Кличко

Месси выступает за «Барселону» с 2003 года и провёл в составе каталонского клуба 474 матча в чемпионате Испании. Марадона также выступал в стане сине-гранатовых с 1982 по 1984 год и принял участие в 36 матчах.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Барселона, Диего Марадона, Лионель Месси, Диего Симеоне.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Известный боксер хочет провести турнир легенд с участием братьев Кличко
02 Мейвезер: Я избивал мешков и заработал миллиард
03 Рафаилов объяснил, почему болельщики не ходят на футбол
04 СМИ: Отец Нурмагомедова находится в коме
05 Первая и Вторая лиги возобновятся 2 июня
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь