Моуринью раскритиковал противников возобновления АПЛ

В Англии состоялась видеоконференция членов Ассоциации тренеров лиги, в которой в том числе принял участие Жозе Моуринью.
Португалец является приверженцем скорого возобновления сезона в АПЛ. Однако немного иного мнения некоторые другие коллеги португальца. Моуриньо раскритиковал противников идеи возобновления чемпионата в ближайшее время.
"Если вы не хотите играть, оставайтесь дома и смотрите Бундеслигу!", — приводит слова португальца The Mirror.
Одной из возможных дат возобновления английской Премьер-лиги является 16 июня.