Кьеллини нахваливает Икарди

Новости спорта:По мнению Джорджо Кьеллини, у Мауро Икарди очень большой потенциал.

Защитник туринского "Ювентуса" Джорджо Кьеллини считает, что аргентинец Мауро Икарди должен остаться в "Интере".

"Я уважаю Икарди. Я бы сказал, что его игра впечатляет. Мауро часто забивал "Ювентусу", это обидно. Но я убеждён, что он хороший парень. Должно быть, что-то случилось с ним в "Интере". Может, ему выкручивают руки, но я удивлюсь, если такой чемпион не останется в стане "нерадзурри" на 15 лет и не забьёт ещё пару сотен голов.

Как игрок "Ювентуса", я бы сказал, что нам повезёт, если этого не случится. Но можете представить себе Икарди вместе с Ромелу Лукаку и Лаутаро Мартинесом?

Если Джузеппе Маротта и Антонио Конте решили продолжать без него, у них, должно быть, есть собственные причины. Может, это станет правильным решением, но Икарди — очень сбалансированная "девятка", — приводит слова Кьеллини Football Italia.