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АПЛ получила "зеленый свет" от правительства Великобритании

АПЛ получила "зеленый свет" от правительства Великобритании
22:05 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта:Конкретные планы по возвращению футбола должны разработать лиги.

Английская Премьер-лига может вернуться в июне. Такое решение вынесло правительство Великобритании.

По словам министра спорта Оливера Доудена, власти позволили возобновить чемпионат в июне, но все вопросы касательно конкретного плана возвращения должны предоставить лиги.

"Мы позволяем профессиональному футболу вернуться в июне. Остальное зависит от руководства лиг, которые должны сами решить и озвучить конкретные планы возвращения и проведения матчей", - цитирует Доудена Sky Sports.

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Ранее сообщалось, что сезон в АПЛ могут отменить, если клубы не согласятся доигрывать на нейтральном поле.

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Футбол, АПЛ, Новости футбола, Коронавирус.
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