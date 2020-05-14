АПЛ получила "зеленый свет" от правительства Великобритании

Новости спорта:Конкретные планы по возвращению футбола должны разработать лиги.

Английская Премьер-лига может вернуться в июне. Такое решение вынесло правительство Великобритании.

По словам министра спорта Оливера Доудена, власти позволили возобновить чемпионат в июне, но все вопросы касательно конкретного плана возвращения должны предоставить лиги.

"Мы позволяем профессиональному футболу вернуться в июне. Остальное зависит от руководства лиг, которые должны сами решить и озвучить конкретные планы возвращения и проведения матчей", - цитирует Доудена Sky Sports.

Ранее сообщалось, что сезон в АПЛ могут отменить, если клубы не согласятся доигрывать на нейтральном поле.