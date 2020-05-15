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В Минае только один футболист болеет коронавирусом

В Минае только один футболист болеет коронавирусом
01:31 Сегодня Телеграф football.ua Фото: Twitter

Новости спорта:Все новые пробы в клубе дали отрицательный результат.

Тестирование на коронавирус среди футболистов и персонала Миная не выявило новых случаев заболевания, сообщил официальный сайт клуба.

Ранее в клубе зафиксировали COVID-19 у одного из игроков, чье имя не разглашается. На данный момент он находится дома и чувствует себя хорошо, поскольку болезнь протекает без симптомов.

Поэтому команда выходит из карантина и продолжает тренировки, которые будут проводиться со всеми мерами предосторожности, чтобы минимизировать риск заражения.

Дата возобновления турнира в Первой лиге пока что неизвестна. Минай после 19 туров идет пятым, отставая от лидирующего Руха на два очка.

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Футбольный клуб, Коронавирус, Минай, Covid-19.
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