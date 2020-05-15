У Сампдории 4 футболиста вылечились от коронавируса

Новости спорта:Четыре футболиста «Сампдории» вылечились от коронавируса.

«Сампдория» на своём официальном сайте объявила, что четыре футболиста, ранее заражённых коронавирусом, сдали отрицательные тесты.

Напомним, 7 мая генуэзский клуб сообщил, что в клубе было зафиксировано три новых случая заболевания в результате заражения коронавирусом, ещё один игрок сдал положительный тест повторно. У заразившихся игроков болезнь проходила бессимптомно.

Напомним, первым футболистом «Сампдории», заразившимся коронавирусом, стал нападающий Маноло Габбьядини. Впоследствии заражение было выявлено у шести его одноклубников, в результате чего генуэзцы стали лидерами по этому показателю. После этого один из игроков «Сампдории» сообщил о 15 заражённых коронавирусом в клубе.

«Сампдория», набрав 26 очков в 25 турах, занимает 16-е место в чемпионате Италии.