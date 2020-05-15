Первый украинский футболист с коронавирусом рассказал, как заразился

Новости спорта:Игрок рассказал, как заразился коронавирусом и как проходит болезнь.

Футболист Миная, сдавший на прошлой неделе положительный тест на коронавирус, рассказал о своем самочувствии. Игрок, имя которого не называется, отметил, что болезнь проходит без симптомов, и он находится дома.

"Слава Богу, у меня все хорошо, болезнь проходит без симптомов. Нет ни кашля, ни повышенной температуры, ни чего-то другого. Я не в больнице, как все пишут, а дома - на самоизоляции.

Как заразился? Контактировал с человеком, у которого позже обнаружили коронавирус. Когда узнал об этом, то и я, и моя жена, конечно, немного испугались. У нас же ребенок. Решили для себя пойти провериться и сдали тесты. Они оказались положительными, о чем я сразу сообщил клубу.

Теперь оба дома, на самоизоляции. Постоянно на связи с врачом. Через несколько дней будем делать повторный тест. Надеюсь, что он будет отрицательный. В таком случае смогу вернуться к тренировкам", — сказал футболист Миная.

Отметим, что положительный тест футболиста Миная - первый официальный зафиксированный случай в украинском футболе заражения COVID-19.