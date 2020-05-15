Олимпик сыграет с Черкащиной в Счастливом

Новости спорта:Матчи УПЛ возобновятся через две недели.

Завтра Олимпик проведет контрольный матч с Черкащиной. Спарринг состоится в Счастливом в 16:00.

Сегодня футболисты и клубный персонал Черкащины пройдут тесты на коронавирус, чтобы получить возможность вернуться к полноценному тренировочному процессу.

Накануне было принято решение о возобновлении сезона в украинской Премьер-лиге 30 мая. Что касается Первой лиги, то ПФЛ обсудит вопрос о продолжении сезона с клубами в следующий четверг.

Розыгрыш Favbet Лиги был приостановлен из-за пандемии COVID-19 в марте. Олимпик ушел на паузу предпоследним в турнирной таблице нижней шестерки Премьер-лиги. Черкащина — последняя команда Первой лиги.