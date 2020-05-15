Скачать
Пятница, 15.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Месси: Без болельщиков футбол будет странным
Месси: Без болельщиков футбол будет странным
Власти дали добро на проведение Гран-при Бельгии без зрителей
Власти дали добро на проведение Гран-при Бельгии без зрителей
Украинский волейбольный клуб подал заявку на участие в чемпионате Польши
Украинский волейбольный клуб подал заявку на участие в чемпионате Польши
Усик и Чисора ищут альтернативное место боя
Усик и Чисора ищут альтернативное место боя

Гаттузо хочет удержать лидеров Наполи

Гаттузо хочет удержать лидеров Наполи
17:18 Сегодня Телеграф ua-football.com

Новости спорта:Игроками интересовались клубы из Англии

Главный тренер "Наполи" Дженнаро Гаттузо надеется убедить полузащитника Дриса Мертенса и нападающего Аркадиуша Милика остаться в неаполитанском клубе, сообщает Football Italia со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

По данным источника, Гаттузо пообещал футболистам значительную роль в игре команды в следующем сезоне. Сообщается, что специалист также надеется договориться с полузащитником Петром Зелиньски о продлении контракта.

Ранее сообщалось, что Милик готов покинуть "Наполи" и перейти в "Ювентус", а в услугах Мертенса заинтересованы "Манчестер Юнайтед", лондонские "Арсенал" и "Челси", "Ливерпуль", а также миланский "Интер".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Наполи, Футбол, Новости футбола, Дженнаро Гаттузо.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Ужасная травма спортсменки MMA в Минске (Видео)
02 Первый украинский футболист с коронавирусом рассказал, как заразился
03 Фьюри и Джошуа подпишут контракт на два боя
04 Ломаченко - лучший боксер-аматор в истории, Усик - в топ-20
05 Байер продает экс-игрока Динамо
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь