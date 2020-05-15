Реал может бесплатно потерять Бэйла и Хамеса

Мадридский "Реал" готов отпустить нападающего Гарета Бэйла в другой клуб бесплатно из-за пандемии коронавируса.
Вызванные приостановкой сезона убытки привели к тому, что мадридцам необходимо урезать зарплатную ведомость на 30 процентов.
Руководство рассматривает возможность расторжения контрактов с Бэйлом и полузащитником Хамесом Родригесом, чтобы те смогли покинуть клуб на правах свободных агентов.
Контракт Бэйла с "Реалом" действует до лета 2022 года. В нынешнем сезоне на счету Бэйла 2 гола и 2 голевые передачи в 14 матчах Ла Лиги.