Марсель рассматривает кандидатуру Почеттино

Новости спорта:Команда сыграет в Лиге чемпионов в следующем сезоне

"Марсель" рассматривает назначение Маурисио Почеттино на следующий сезон.

В руководстве клуба происходит замена. Спортивный директор Андони Субисаррета уже покинул свой пост. Нынешний наставник Андре Виллаш-Боаш также намерен покинуть команду будущим летом, сообщает goal.com.

Таким образом, французский клуб обдумывают потенциальные замены, причем Почеттино занимает первое место в списке желаемых тренеров.

Впрочем, на данный момент команда испытывает финансовые проблемы и может отказаться от трансферов летом, что отпугнет топ-тренеров. Впрочем, команда сыграет в Лиге чемпионов в следующем сезоне.