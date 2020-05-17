Виллиан: Большинство футболистов не в восторге от возобновления сезона

Новости спорта:Полузащитник "Челси" Виллиан высказался о возможном возвращении АПЛ во время пандемии.

Хавбек «Челси» Виллиан заявил, что большинство игроков не очень хочет, чтобы сезон АПЛ вскоре возобновился.

«Мне кажется, что большинство игроков не в восторге от идеи возобновить сезон прямо сейчас. Мы действительно очень хотим вернуться на поле, скучаем по игре и любимому делу. Но мы должны быть в безопасности. Наше здоровье на первом месте. Футболисты не хотят возвращаться, пока это не станет полностью безопасно.

Однако мы не знаем, как всё сложится в будущем. Надеюсь, что мы узнаем об этом в ближайшие дни», - сказал Виллиан.