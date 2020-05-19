Новости спорта:Лунин начал третью фазу возобновления тренировок в "Овьедо".

Голкипер национальной футбольной сборной Украины Андрей Лунин провел первую общую тренировку со своими партнерами по испанскому "Овьедо" после выхода из карантина, связанного с пандемией коронавируса.

Команда, за которую играет в аренде принадлежащий мадридскому "Реалу" Лунин, со вчерашнего дня вступила в третью фазу возобновления нормального тренировочного процесса, сообщает в Facebook пресс-служба "Овьедо".

На протяжении десяти дней украинский вратарь и его партнеры будут заниматься группами по 10 человек в присутствии тренерского штаба.

Общая тренировка "Овьедо" длилась три часа.