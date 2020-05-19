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Мхитарян заговорил о конце карьеры

Мхитарян заговорил о конце карьеры
17:34 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта:У Мхитаряна была мечта играть в лучших европейских клубах.

Армянский полузащитник лондонского «Арсенала» Генрих Мхитарян, выступающий на правах аренды за «Рому», поделился мыслями о своей карьере.

«До окончания моей футбольной карьеры осталось не так много времени, но я уверен, что делаю всё возможное, чтобы добиться большего. Когда заканчиваешь карьеру, люди будут помнить, что вы сделали для клуба и какие трофеи завоевали.

У меня всегда была мечта играть в лучших европейских лигах и лучших европейских клубах. И я осуществил её. Я усердно работаю. Это не всегда легко, но иногда приходится жертвовать собой», — приводит слова Мхитаряна Goal.

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До перехода в «Арсенал» Генрих защищал цвета «Манчестер Юнайтед», дортмундской «Боруссии», донецких «Шахтёра» и «Металлурга», а также ереванского «Пюника».

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Все по теме:

ФК Рома, ФК Шахтер, ФК Арсенал (Лондон), Генрих Мхитарян.
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