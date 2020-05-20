Ребров: Во время пенальти на ЧМ поделился с Гусевым своим наблюдением

Новости спорта:Сергей Ребров вспомнил матч 1/8 финала чемпионата мира.

Экс-нападающий сборной Украины Сергей Ребров вспомнил матч 1/8 финала чемпионата мира 2006 против швейцарцев.

- После двух матчей в основном составе я снова оказался на замене, но у нас тогда не было никаких обид. Тренер сделал определенную ротацию, впереди нас ждала непростая игра со Швейцарией. Все знали, что у этой команды примерно такой же стиль, как у нас. Мы ожидали настоящую битву, и поединок таким и получился. Я вышел на поле в дополнительное время, но тогда уже ни у нас, ни у соперника не было особых сил. Мне показалось, что все ждали пенальти, но меня это отнюдь не огорчало.

Я понимал, что у нас есть Александр Шовковский и совсем не расстроился даже тогда, когда Андрей Шевченко не реализовал первый удар. Знал, что наш голкипер свои мячи вытащит. Я бил третьим, видел, что вратарь сборной Швейцарии Паскаль Цубербюлер дважды заваливался в один и тот же угол, и ударил в противоположный. Получилось. Потом к точке пошел Олег Гусев, я поделился и с ним своими наблюдениями. У нас были хорошие отношения между старшими и молодыми ребятами.

Кто-то — слушал, кто-то — нет. Но в той серии все вышло практически идеально, а Шовковский, кажется, так и остался единственным вратарем, который не пропустил на чемпионате мира ни одного пенальти в послематчевой серии. Сборная Украины — в восьмерке лучших команд мира! - вспоминает Сергей Ребров.