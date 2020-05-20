Чемпионат Уэльса досрочно завершен

Новости спорта:Нью-Сэйнтс впервые за девять лет не выиграл золото.

Чемпионат Уэльса по футболу был досрочно завершен из-за пандемии COVID-19.

Чемпионом страны был назначен лидер турнирной таблицы Коннах Куэй. Клуб на четыре очка опережал Нью-Сэйнтс, который выигрывал чемпионат восемь предыдущих сезонов подряд.

При этом Футбольной ассоциации Уэльса еще предстоит решить, будет ли по итогам нынешнего сезона происходить обычное распределение клубов между дивизионами.

Ранее чемпионаты были досрочно завершены в Нидерландах, Франции, Бельгии и Шотландии. В трех последних чемпионами были назначении ПСЖ, Брюгге и Селтик соответственно.