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Чемпионат Уэльса досрочно завершен

Чемпионат Уэльса досрочно завершен
09:24 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта:Нью-Сэйнтс впервые за девять лет не выиграл золото.

Чемпионат Уэльса по футболу был досрочно завершен из-за пандемии COVID-19.

Чемпионом страны был назначен лидер турнирной таблицы Коннах Куэй. Клуб на четыре очка опережал Нью-Сэйнтс, который выигрывал чемпионат восемь предыдущих сезонов подряд.

При этом Футбольной ассоциации Уэльса еще предстоит решить, будет ли по итогам нынешнего сезона происходить обычное распределение клубов между дивизионами.

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Ранее чемпионаты были досрочно завершены в Нидерландах, Франции, Бельгии и Шотландии. В трех последних чемпионами были назначении ПСЖ, Брюгге и Селтик соответственно.

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Карантин, Уэльс, Коронавирус, Covid-19, Чемпионат Уэльса, ФК Коннах Куэй.
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