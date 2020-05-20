В Америке возобновился первый чемпионат по футболу

Новости спорта:Коста-Рика первой в Америке возобновила футбольный чемпионат.

Коста-Рика первой из стран Северной и Южной Америки возобновила национальное футбольное первенство, приостановленное из-за пандемии коронавируса.

Чемпионат страны стартовал во вторник при пустых трибунах, сообщает Reuters.

В рамках турнира запрещены объятия, а футболисты, оставшиеся в запасе, вынуждены находится на трибунах, чтобы соблюдать социальную дистанцию. При этом командам разрешено делать по пять замен. Также в раздевалках проводят тщательную уборку.

Пауза в чемпионате Коста-Рики длилась с 15 марта.