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В Америке возобновился первый чемпионат по футболу

В Америке возобновился первый чемпионат по футболу
11:04 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости спорта:Коста-Рика первой в Америке возобновила футбольный чемпионат.

Коста-Рика первой из стран Северной и Южной Америки возобновила национальное футбольное первенство, приостановленное из-за пандемии коронавируса.

Чемпионат страны стартовал во вторник при пустых трибунах, сообщает Reuters.

В рамках турнира запрещены объятия, а футболисты, оставшиеся в запасе, вынуждены находится на трибунах, чтобы соблюдать социальную дистанцию. При этом командам разрешено делать по пять замен. Также в раздевалках проводят тщательную уборку.

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Пауза в чемпионате Коста-Рики длилась с 15 марта.

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Южная Америка, Коста-Рика, Футбол, Чемпионат.
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