Робетро Карлос рассказал о встрече с Абрамовичем в Париже

Новости спорта:Роберто Карлос рассказал, как в 2007 году мог оказаться в лондонском «Челси».

Бывший защитник мадридского «Реала» Роберто Карлос рассказал, как в 2007 году мог оказаться в лондонском «Челси».

«У меня было два предложения — от «Фенербахче» и «Челси». Вариант с «Челси» не сработал, поэтому я заключил контракт с «Фенербахче». Но я был очень близок к переходу в лондонский клуб. Мы всё согласовали, и мне оставалось приехать и подписать бумаги.

Это случилось за неделю до того, как я стал игроком «Фенербахче». Я встретился в Париже с Романом Абрамовичем и директором «Челси» Питером Кеньоном. К сожалению, в последний момент всё сорвалось. Такое часто бывает. Возникла проблема с адвокатом.

Всё уже было согласовано. Я на сто процентов уверен, что преуспел бы в английской Премьер-лиге. Мне подходил этот чемпионат», — приводит слова бразильца Goal.