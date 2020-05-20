Милан отказал ПСЖ в трансфере защитника

Новости спорта:В миланском клубе рассчитывают на француза.

Французский защитник Милана Тео Эрнандес, которым интересуется ПСЖ, останется в стане россонери на следующий сезон.

Руководство итальянского клуба решило не расставаться с 22-летним левым защитником, хотя на его продаже можно было бы заработать.

Тео Эрнандес перешел в Милан летом прошлого года из мадридского Реала за 20 миллионов евро. До этого он также выступал за Атлетико, Алавес и Реал Сосьедад.

В нынешнем сезоне француз провел 25 матчей во всех турнирах за Милан, забив 6 голов и сделав 3 результативные передачи.

Чемпионат Италии может быть возобновлен в июне, а Лигу 1 досрочно завершили, признав чемпионом ПСЖ.