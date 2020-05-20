Президент УЕФА: Старый-добрый футбол с болельщиками вернется очень скоро

Новости спорта:Александр Чеферин считает, что карантин не может длиться долго.

Президент УЕФА Александер Чеферин считает, что в скором времени в футболе все будет так, как и раньше.

«Я не думаю, что этот вирус будет длиться вечно. Я думаю, что это изменится раньше, чем многие считают.

Это серьезная ситуация, но сейчас она снижается, и мы более осторожны. Мы знаем больше о вирусе, и в целом я оптимистичный человек. Мне не нравится этот апокалиптический взгляд, что мы должны ждать второй и третьей волн или даже пятой.

Я не думаю, что что-то изменится навсегда. Это новый опыт, и когда мы избавимся от этого кровавого вируса, все вернется на круги своя. Футбол не изменился после Второй мировой войны или Первой мировой войны, и он также не изменится из-за вируса. Люди много раз говорили, что мир не будет таким после ...Это может быть правдой, но моя точка зрения такова: почему бы не подумать, что мир станет лучше после этого вируса? Почему бы не подумать, что мы будем умнее или, наконец, понять, насколько мы хрупки, насколько мы незащищены по отношению к природе? Таким образом, всегда есть уроки, которые нужно извлечь.

Мы готовы и будем следовать рекомендациям властей, но лично я абсолютно уверен, что старый-добрый футбол с болельщиками вернется очень скоро», - сказал Чеферин.