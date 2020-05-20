Скачать
Среда, 20.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Шевченко попал в символическую сборную легионеров Серии А
Шевченко попал в символическую сборную легионеров Серии А
Месси и Гвардиола могли оказаться в Хетафе
Месси и Гвардиола могли оказаться в Хетафе
"Ты заблудился!": в сети появилось видео избиения игрока Динамо (Видео 18+)
"Ты заблудился!": в сети появилось видео избиения игрока Динамо (Видео 18+)
Экс-игрок Динамо переболел коронавирусом
Экс-игрок Динамо переболел коронавирусом

Президент УЕФА: Старый-добрый футбол с болельщиками вернется очень скоро

Президент УЕФА: Старый-добрый футбол с болельщиками вернется очень скоро
16:33 Сегодня Телеграф sport.ua

Новости спорта:Александр Чеферин считает, что карантин не может длиться долго.

Президент УЕФА Александер Чеферин считает, что в скором времени в футболе все будет так, как и раньше.

«Я не думаю, что этот вирус будет длиться вечно. Я думаю, что это изменится раньше, чем многие считают.

Это серьезная ситуация, но сейчас она снижается, и мы более осторожны. Мы знаем больше о вирусе, и в целом я оптимистичный человек. Мне не нравится этот апокалиптический взгляд, что мы должны ждать второй и третьей волн или даже пятой.

Я не думаю, что что-то изменится навсегда. Это новый опыт, и когда мы избавимся от этого кровавого вируса, все вернется на круги своя. Футбол не изменился после Второй мировой войны или Первой мировой войны, и он также не изменится из-за вируса. Люди много раз говорили, что мир не будет таким после ...Это может быть правдой, но моя точка зрения такова: почему бы не подумать, что мир станет лучше после этого вируса? Почему бы не подумать, что мы будем умнее или, наконец, понять, насколько мы хрупки, насколько мы незащищены по отношению к природе? Таким образом, всегда есть уроки, которые нужно извлечь.

Месси и Гвардиола могли оказаться в Хетафе

Мы готовы и будем следовать рекомендациям властей, но лично я абсолютно уверен, что старый-добрый футбол с болельщиками вернется очень скоро», - сказал Чеферин.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

УЕФА, Футбол, Новости футбола, Александер Чеферин.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Экс-футболист Барселоны подорвал соцсеть, выложив откровенное фото с моделью (Фото)
02 "Ты заблудился!": в сети появилось видео избиения игрока Динамо (Видео 18+)
03 Лигу чемпионов и Лигу Европы могут доиграть в экспресс-формате
04 Зинченко не узнал одноклубника после карантина из-за лишнего веса
05 Хабиб - лучший боец UFC по версии ESPN
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь