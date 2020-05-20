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Бавария официально продлила контракт с Нойером

Бавария официально продлила контракт с Нойером
16:47 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер FCBayern

Новости спорта:Новое соглашение с вратарем рассчитано до 2023 года.

«Бавария» официально сообщила о продлении контракта с основным вратарем и капитаном команды Мануэлем Нойером. Новое соглашение рассчитано до лета 2023 года.

«Бавария» очень счастлива, что Мануэль продлил контракт до июня 2023. Это лучший голкипер мира и наш капитан», - заявил генеральный директор клуба Карл-Хайнц Румменигге.

Процесс переговоров по новому контракту был долгим и трудным. Нойер требовал зарплату в размере 20 миллионов евро в год и контракт до 2025 года.

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Нойер перешел в «Баварию» летом 2011 года из «Шальке». С клубом он выиграл Лигу чемпионов-2013.

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ФК Бавария, Футбол, Новости футбола, Мануэль Нойер.
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