Бавария официально продлила контракт с Нойером

Новости спорта:Новое соглашение с вратарем рассчитано до 2023 года.

«Бавария» официально сообщила о продлении контракта с основным вратарем и капитаном команды Мануэлем Нойером. Новое соглашение рассчитано до лета 2023 года.

«Бавария» очень счастлива, что Мануэль продлил контракт до июня 2023. Это лучший голкипер мира и наш капитан», - заявил генеральный директор клуба Карл-Хайнц Румменигге.

Процесс переговоров по новому контракту был долгим и трудным. Нойер требовал зарплату в размере 20 миллионов евро в год и контракт до 2025 года.

Нойер перешел в «Баварию» летом 2011 года из «Шальке». С клубом он выиграл Лигу чемпионов-2013.