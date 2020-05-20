Тимощук может покинуть Зенит летом

Бывший футболист сборной Украины, а ныне тренер Зенита, Анатолий Тимощук может покинуть петербургский клуб по окончании нынешнего сезона. Сообщается, что главный тренер команды Сергей Семак не хочет видеть украинца в тренерском штабе.
В то же время, руководство клуба довольно работой Тимощука и может продлить с ним контракт, истекающий летом 2020 года.
Тимощук работает в тренерском штабе Зенита с 2017 года. Карьеру футболиста украинец завершил в 2016 году.
В текущем сезоне команда из Санкт-Петербурга идет на первом месте РПЛ. Чемпионат России приостановлен в связи с пандемией коронавируса.