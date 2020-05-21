Атлетико предложил Наполи обмен форвардами

Новости спорта:Матрасники намерены перехватить нападающего Наполи Аркадиуша Милика у Ювентуса.

Атлетико заинтересовался форвардом Аркадиушем Миликом и предложил за него Диего Косту с доплатой — сообщает Calciomercato.it.

Нападающий сборной Испании больше не входит в планы Диего Симеоне, а вот поляка тренер "кольчонерос" заполучить не против.

При этом "рохибланкос" придется выиграть конкурентную борьбу у Ювентуса, который также интересуется поляком. Правда, "старая синьора" не хочет платить за Аркадиуша требуемые 50 миллионов евро, а предлагает Хуана Куадрадо с доплатой.

Вот только колумбийский вингер не особо нужен тренеру партенопеев Дженнаро Гаттузо.