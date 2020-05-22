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Ювентус начал переговоры по возвращению Погба

Ювентус начал переговоры по возвращению Погба
09:57 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:Французский хавбек может вновь сыграть в футболе &quot;старой синьоры&quot;.

Полузащитник Манчестер Юнайтед Поль Погба предстоящим летом может сменить английскую Премьер-лигу на итальянскую Серию А.

Как сообщает le10sport, Ювентус обсудил с агентом 27-летнего француза Миной Райолой возможность потенциального возвращения его клиента в Турин.

Источник утверждает, что ПСЖ и мадридский Реал, похоже, не готовы удовлетворить финансовые запросы Манчестер Юнайтед, поэтому единственным претендентом на Погба остается Ювентус.

Роналду прибыл на тренировку Ювентуса (Фото)

Ранее появлялась информация, что туринский клуб в качестве усиления центра полузащиты также рассматривает кандидатуру Жоржиньо. Сообщалось, что "старая синьора" предложила за итальянца бразильского происхождения 40 миллионов евро.

Поль Погба

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ФК Манчестер Юнайтед, ФК Ювентус, Поль Погба, Футбол, Новости футбола.
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