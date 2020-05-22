Ювентус начал переговоры по возвращению Погба

Новости спорта:Французский хавбек может вновь сыграть в футболе "старой синьоры".

Полузащитник Манчестер Юнайтед Поль Погба предстоящим летом может сменить английскую Премьер-лигу на итальянскую Серию А.

Как сообщает le10sport, Ювентус обсудил с агентом 27-летнего француза Миной Райолой возможность потенциального возвращения его клиента в Турин.

Источник утверждает, что ПСЖ и мадридский Реал, похоже, не готовы удовлетворить финансовые запросы Манчестер Юнайтед, поэтому единственным претендентом на Погба остается Ювентус.

Ранее появлялась информация, что туринский клуб в качестве усиления центра полузащиты также рассматривает кандидатуру Жоржиньо. Сообщалось, что "старая синьора" предложила за итальянца бразильского происхождения 40 миллионов евро.

Поль Погба