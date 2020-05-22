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Динамо - Рух: онлайн-трансляция матча (Видео)

Динамо - Рух: онлайн-трансляция матча (Видео)
13:13 Сегодня Телеграф ФК Динамо (Киев)

Новости спорта:Прямая видеотрансляция матча Динамо - Рух.

Сегодня на стадионе «Динамо» им. В.В. Лобановского в Киеве состоится контрольный матч между «Динамо» и «Рухом» (Львов).

Этот поединок будет первым для «Динамо» после общей продолжительной весенней паузы, связанной с пандемией COVID-19 во всем мире. В соответствии с действующими в стране ограничениями, матч состоится без зрителей.

Прямую трансляцию данного поединка вы сможете увидеть на нашем сайте и официальном YouTube-канале «Динамо». Начало в 14:00 по киевскому времени.

Ранее сообщалось, что пять игроков Динамо получили травмы после выхода из карантина.

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