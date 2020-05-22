Ленгле надеется остаться в Барселоне

Новости спорта:Контракт футболиста с клубом рассчитан до 2023 года.

Центральный защитник Барселоны Клеман Ленгле выразил надежду, что ему не придется покидать Камп Ноу в ближайшее время.

"Очень сложно что-либо прогнозировать, если ты являешься футболистом. Тем не менее я надеюсь, что в следующем сезоне буду выступать за Барселону. В трансферное окно все решится", — цитирует игрока Goal.com.

В нынешнем сезоне 24-летний француз отыграл 29 матчей в составе "сине-гранатовых", отметившись 3 голами и 1 результативной передачей. Контракт футболиста с Барсой рассчитан до 2024 года.

Ранее сообщалось, что каталонский клуб также надеется сохранить Ленгле в команде.