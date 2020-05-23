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Манчестер Юнайтед лидирует в гонке за Кулибали

Манчестер Юнайтед лидирует в гонке за Кулибали
15:13 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:Сенегалец в скором времени может переехать на Туманный Альбион.

Как сообщает  La Repubblica, Манчестер Юнайтед опережает конкурентов в гонке за центральным защитником Наполи Калиду Кулибали.

По данным источника, "манкунианцы" заплатят за сенегальского футболиста 90 миллионов евро, удовлетворив финансовые потребности неаполитанцев.

Отмечается, что в услугах Кулибали также серьезно заинтересованы ПСЖ, Ливерпуль и Ньюкасл. Сообщалось, что именно парижане и будут главными конкурентами англичан.

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Действующий контракт Кулибали с Наполи рассчитан до июня 2023 года. В текущем сезоне 28-летний игрок провел 21 поединок в футболке "адзурри".

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ФК Манчестер Юнайтед, ФК Наполи, Футбол, Новости футбола, Калиду Кулибали.
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