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Агуэро хочет отработать свой контракт в МС до конца

Агуэро хочет отработать свой контракт в МС до конца
16:17 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:Аргентинец Серхио Агуэро не сменит прописку в ближайшее трансферное окно.

Эрнан Регуэра, агент нападающего Манчестер Сити Серхио Агуэро, заявил, что форвард не покинет "горожан" до конца действия контракта в 2021 году.

"У Серхио есть контракт с Манчестер Сити до 2021 года, и у него нет никаких шансов уехать до этого".

"Посмотрим, что будет после. Я не разговаривал с Интером, и причина очень проста: Агуэро доволен своим пребыванием в Сити и не собирается менять клуб", — сказал Регуэра FCInterNews.it.

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Ранее СМИ сообщали, что в услугах аргентинского футболиста, помимо Интера, также заинтересован мадридский Реал.

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ФК Манчестер Сити, Футбол, Серхио Агуэро, Новости футбола.
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